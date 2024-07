Lino Banfi con i Carabinieri per un campagna di prevenzione sulle truffe agli anziani. Lo Spot.

L’Arma dei Carabinieri ha dato il via oggi a una nuova campagna di prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa prevede una serie di attività mirate a sensibilizzare e informare la popolazione anziana sui rischi e le strategie per difendersi dai tentativi di truffa.

Un video ad alto impatto con Lino Banfi

Uno degli elementi chiave della campagna è la realizzazione e diffusione di un video, ad alto impatto emotivo, che vede la partecipazione dell’attore Lino Banfi. Questo video sarà trasmesso sulle reti televisive Rai e condiviso sulle piattaforme social dell’Arma dei Carabinieri, garantendo una vasta copertura mediatica e raggiungendo un pubblico ampio. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli anziani attraverso un linguaggio semplice e diretto, utilizzando la popolarità e la simpatia di Banfi per veicolare un messaggio di allerta e prevenzione.

Materiale informativo a disposizione della comunità

Oltre al video, la campagna prevede la diffusione di una locandina che sarà affissa nelle caserme, nelle parrocchie e in tutti i luoghi di aggregazione e ritrovo degli anziani. La locandina, insieme a un opuscolo informativo, fornirà consigli pratici su come riconoscere e difendersi dalle truffe. Gli opuscoli saranno distribuiti capillarmente, raggiungendo le persone direttamente nei luoghi che frequentano abitualmente.

Incontri formativi per una maggiore consapevolezza

L’opera di sensibilizzazione non si fermerà alla sola distribuzione di materiale informativo. A livello locale, saranno organizzati nuovi incontri formativi presso i principali centri di aggregazione, come parrocchie e strutture assistenziali e ricreative per anziani. Questi incontri, tenuti dai Carabinieri, offriranno un’occasione per approfondire il tema delle truffe e discutere delle esperienze personali degli anziani, creando un dialogo diretto e costruttivo.

Un impegno continuo per la sicurezza

L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo in crescita. La campagna di sensibilizzazione mira non solo a informare, ma anche a rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia degli anziani nelle istituzioni. Grazie a queste iniziative, si spera di ridurre significativamente il numero di truffe e di migliorare la qualità della vita degli anziani, rendendoli più consapevoli e preparati ad affrontare eventuali tentativi di inganno.