Piazza Armerina – Strisce blu: i consiglieri del PD rispondono all’assessore Concetto Arancio

Riceviamo dai Consiglieri Azzolina e Arena del Partito Democratico la seguente nota.

“Ci chiediamo con quale coraggio l’Ass. Arancio parli di populismo, proprio lui che in campagna elettorale ha usato toni forti e parole molto dure nei confronti di Cammarata, per poi accettare un assessorato dallo stesso tradendo gli elettori. Rileviamo anche una notevole difficoltà nella comprensione del testo, considerando che in nessuna frase del verbale da lui riportato si evince che i consiglieri del PD hanno richiesto tali pass. Dal verbale di evince, piuttosto, che il Cons. Arena ha chiesto maggiori informazioni ed eventuali riferimenti normativi al Comandante della Polizia Locale proprio in ragione del fatto che tale concessione a sindaco e assessori appariva totalmente inopportuna, infatti lo stesso Comandante ha provveduto a rimuovere questi pass.

Capiamo il nervosismo di Arancio, appartenente ad una casta politica al quale siamo riusciti a togliere un inutile privilegio, ma su questo tema sarebbe stato meglio tacere e scusarsi con la Città.”