Meteo Piazza Armerina – In arrivo caldo africano e tanto pulviscolo sahariano.

Si preannuncia un inizio settimana molto calda , con temperature intorno ai 40°C e il ritorno del Pulviscolo Sahariano. Un potente anticiclone africano persisterà sull’isola per tutta la settimana, portando valori massimi vicino ai 40°C, e minime che faticano a scendere al di sotto dei 20°C. Si prevede una presenza significativa di Pulviscolo Sahariano in sospensione.

Non s’intravedono precipitazioni, continua la siccità sulla nostra Isola.

Entriamo nei dettagli :

Lunedì 8 luglio, il cielo sarà lattiginoso a causa del Pulviscolo Sahariano, con temperature massime che raggiungeranno i 37°C / 38°C e minime attorno ai 23°C. La ventilazione sarà moderata.

Martedì 9 luglio sarà una giornata molto calda con cielo lattiginoso. Le temperature massima si avvieranno verso i 36°C / 39°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 24°C. I venti saranno deboli.

Mercoledì 10 luglio segnerà un’altra giornata molto calda con cielo lattiginoso. Le temperature massime oscilleranno tra 36°C / 38°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 24°C. Anche in questo caso i venti saranno deboli.

⚠ Si consiglia di prestare attenzione a non rimanere esposti al sole nelle ore più calde, poiché le temperature elevate rappresentano un pericolo particolare per bambini e anziani.