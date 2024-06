Enna – I consiglieri dell’MPA e di Enna Viva commentano la bocciatura della mozione “Castello di Lombardia”

I consiglieri comunali di Enna appartenenti all’MPA e a Enna Viva hanno commentato la bocciatura della mozione sul castello di Lombardia presentata dal PD. Hanno criticato la mozione come populista e superata, sottolineando i loro sforzi concreti per la riqualificazione del patrimonio monumentale con progetti e finanziamenti già in corso. Hanno annunciato di continuare a sollecitare la Soprintendenza per accelerare i lavori necessari e hanno ringraziato i deputati del Movimento per l’Autonomia per l’interrogazione parlamentare volta a chiarire i ritardi.