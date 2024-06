DAl 28 giugno Festival dell’integrazione ad Aidone: un connubio di cultura, musica e sport

Aidone si prepara ad accogliere il primo Festival dell’integrazione, organizzato dall’Associazione Don Bosco 2000 in collaborazione con il Comune di Aidone. L’iniziativa, prevista dal 28 al 30 giugno 2024, punta a promuovere l’inclusione sociale attiva attraverso diverse forme di espressione artistica e sportiva, coinvolgendo giovani provenienti da contesti diversi.

Un programma ricco e variegato

Il festival avrà inizio venerdì 28 giugno con una gara di corsa veloce presso lo Stadio Malaponti, seguita da un convegno sulla modalità di accoglienza diffusa per il ripopolamento ed integrazione, organizzato in collaborazione con l’Università Kore Enna. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori di rap e scrittura creativa presso la Biblioteca Comunale “G. Scovazzo” e di musica elettronica presso il Beteyà Innovation Hub. La giornata si concluderà con una proiezione di cortometraggi a cura di Davide Vigore.

La valorizzazione delle arti e della cultura

Sabato 29 giugno saranno protagonisti nuovi laboratori di rap, scrittura creativa e musica elettronica. Inoltre, la Factory (ex Macello) ospiterà un laboratorio di musicoterapia a cura dell’Associazione DUNI. La sera, al Cineteatro Herbità, sarà proiettata una selezione di cortometraggi a cura di Davide Vigore. I giovani del territorio e i giovani stranieri ospiti dei centri di accoglienza potranno confrontarsi e collaborare, favorendo la nascita di nuove connessioni e amicizie.

Un gran finale all’insegna del jazz

La giornata conclusiva del 30 giugno prevede la preparazione live e un’apertura del concerto con i risultati dei laboratori creativi. Alle 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza Dante, Gegè Telesforo e Urban Fabula si esibiranno in una jam session interculturale, integrando il festival con una nuova edizione di Aidone Jazz.

Il festival offre un’opportunità unica di inclusione e integrazione attraverso la condivisione di passioni comuni. Gli interessati possono iscriversi ai laboratori musicali organizzati dal Monk Jazz Club di Catania, contattando l’Assessore alla Cultura Alessandra Mirabella o l’Associazione Don Bosco 2000. Per ulteriori informazioni, i numeri e gli indirizzi sono disponibili nella locandina dell’evento.

Il sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Il festival rappresenta per il comune di Aidone un’importante occasione di dialogo, integrazione e inclusione con l’obiettivo di costruire ponti tra culture diverse perché siano foriere della cultura della pace. Con questo spirito lo sport e la musica si attivano e incontrano per celebrare l’unione tra popoli etnicamente diversi, ma uguali nei diritti e nei valori”. Anche l’assessore alla Cultura, Alessandra Mirabella, che coordinerà le attività, ha ribadito l’importanza della musica come linguaggio universale capace di incentivare il dialogo tra giovani accomunati da passioni e talenti.