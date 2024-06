GeoFoodFest: un viaggio tra geologia e gastronomia a Enna

Prende il via oggi, sabato 22 giugno, nella Galleria Civica di Enna, il GeoFoodFest, organizzato dal Consorzio Esporti. Questo evento è parte del progetto Kore Siciliae, che mira a valorizzare il Rocca di Cerere Geopark attraverso i suoi prodotti agroalimentari e il loro valore salutistico e nutraceutico.

Il legame tra geologia e gastronomia

“La Rete mondiale dei Geopark Unesco – afferma Marcello Troìa, Direttore del G.A.L. Rocca di Cerere – ha sviluppato il marchio Geofood per evidenziare il legame tra l’origine geologica dei territori e le radici culturali, naturali e immateriali, che si manifesta nei prodotti agroalimentari”. Questo legame sarà esplorato e narrato durante il GeoFoodFest.

Programma del GeoFoodFest

Il programma inizierà sabato 22 giugno alle 17:30 presso la Galleria Civica di piazza Scelfo con la presentazione dei produttori GeoFood del Consorzio Esporti. Saranno presentati farine, legumi, olio, frutta, formaggi, confetture e le storie dei prodotti, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente. Stefano Rizzo, Amministratore Delegato del Consorzio Esporti, sottolinea che “il Consorzio riunisce 50 piccole imprese che, con la filosofia GeoFood, contribuiscono alla vita del Geopark in linea con le direttive dell’Unesco”.

Eventi e show-cooking

Alle 19:00, tre ospiti internazionali racconteranno le loro esperienze nel Geopark in un talk show condotto da Livio Beshir, conduttore di Linea Verde. Tra gli ospiti, l’antropologo alimentare Sergio Grasso, il fotogiornalista Emiliano Negrini e la chef Nadia Christina Tappen. La giornata si concluderà alle 20:00 con uno show-cooking degli chef ennesi della Federazione Italiana Cuochi.

Domenica al GeoFoodFest

Domenica 23 giugno alle 17:30, la Galleria Civica ospiterà uno show-cooking con gli chef del Consorzio Esporti, che prepareranno piatti con prodotti GeoFood. Alle 18:30, Nadia Christina Tappen mostrerà al pubblico i prodotti Kore Siciliae in un show-cooking dedicato. Alle 19:30, ci sarà una preview del Pizza Enna Fest con i pizzaioli della C.N.A. che utilizzeranno prodotti del territorio. Durante le mattinate di sabato e domenica, le aziende del Consorzio Esporti e l’Associazione delle Guide Turistiche organizzeranno visite speciali per il pubblico. L’evento è cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022” e del “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere”.