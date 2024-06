Piazza Armerina – Isola pedonale in piazza G.B. Giuliano per la partita Italia-Croazia trasmessa su un maxischermo

Lunedì 24 giugno 2024, in occasione dell’incontro di calcio tra Italia e Croazia, verranno attuate misure straordinarie di chiusura e divieto di transito veicolare a Piazza Giorgio Boris Giuliano (solo prolungamento via Intorcetta), via Remigio Roccella e via Intorcetta dalle ore 20:00 alle ore 24:00. L’istituzione di un’isola pedonale consentirà ai cittadini di assistere alla partita tramite un maxischermo o nei locali ubicati nelle aree menzionate.