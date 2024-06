Piazza Armerina – Il problema del guano delle colombe rischia di diventare emergenza sanitaria. La testimonianza di una nostra lettrice.

“Sono una cittadina di Piazza Armerina che vuole esporre una problematica esistente da anni e mai risolta.” Inizia così una email inviataci da una nostra lettrice che abita nei pressi della piazza Garibaldi,- “Mia mamma ha 75 anni con problemi di salute. La zona dove abita é letteralmente invasa da colombe. Le nostre terrazze, i nostri balconi sono perennemente sporchi di escrementi di colombe ogni minuto della giornata. Ogni giorno si pulisce con candeggina ma subito dopo la situazione ritorna come prima. È possibile vivere così a casa propria? É possibile che una persona di 75 anni con problemi di salute deve ogni giorno pulire balconi e terrazze ed entrare in contatto con questi escrementi schifosi? Non si riesce più a stendere nemmeno la roba pulita fuori al terrazzo perché è proprio impossibile. Per non parlare di tutte le malattie che questi volatili portano. Le razze vanno protette quando c’è pericolo estinzione e non quando sono in esubero. Ringrazio in anticipo a chi mi risponderà e a chi mi consiglierà cosa fare e eventualmente a chi scrivere. Cordiali saluti “

Di queste lettere e su questa problematiche riceviamo numerose email. E’ chiaro che bisogna puntare ad una diminuzione della popolazione dei volatili ma, visto che non li si può sterminare, bisogna procedere su due direzioni: la prima è quella di imitarne le nascite con appositi prodotti chimici che inibiscono la riproduzione, la seconda è quella di diminuire punti di appoggio con i dissuasori e obbligare i proprietari di edifici abbandonati a sbarrare porte e finestre delle abitazioni. I risultati si vedranno dopo qualche anno ma è sempre meglio di non far nulla.

Nel frattempo leggiamo su Internet che :” I vecchi cd sono un ottimo rimedio per cacciare i piccioni dal balcone. Appendendone alcuni con un filo, il movimento oscillante e la superficie riflettente spaventerà i volatili allontanandoli. In alternativa, sono efficaci anche le classiche girandole colorate da vaso, quelle che tanto piacciono ai bambini.”

“Un’idea economica ed efficace per i piccioni può essere anche quella di ritagliare delle strisce di carta stagnola, attaccarle alla ringhiera, ai vasi, al davanzale. Ottimo dissuasore per piccioni è, inoltre, il nastro riflettete, da attaccare in alcuni punti, affinché con i riflessi della luce, faccia scappare i piccioni. Ci sono inoltre alcuni odori che infastidiscono i volatili, come quelli delle spezie (soprattutto pepe, peperoncino e cannella) e degli oli essenziali “. Fateci sapere se qualcuno di questi metodi funziona.