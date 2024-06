Enna – Il PD in piazza per difendere il Castello di Lombardia

Ieri pomeriggio si è tenuto il sit-in “Castello di Lombardia – Bene Comune” organizzato dalla segreteria comunale del Partito Democratico per confrontarsi con la cittadinanza ennese sempre più preoccupata dalle sorti del maniero dopo le recenti polemiche. Durante la manifestazione, cui hanno partecipato quasi un centinaio di cittadini, si è sviluppato un dibattito aperto su vari aspetti dello stato dei lavori, tra cui modalità, scelte, chiusure, tempistiche, accessibilità, servizi e ricadute economiche. La cittadinanza è stata invitata a partecipare al prossimo Consiglio Comunale per dare seguito alle istanze raccolte.

Inoltre, durante il sit-in, alcuni cittadini hanno proposto l’istituzione di un comitato spontaneo. “È bastato annunciare un sit-in per smuovere le acque” ha dichiarato la segreteria comunale del PD, evidenziando come l’evento abbia mobilitato amministratori, forze politiche e cittadini. Il Partito Democratico ha ribadito l’invito alla cittadinanza a seguire il Consiglio Comunale il 21 Giugno e ha esortato le altre forze politiche a votare la mozione per favorire l’accessibilità del Castello di Lombardia.