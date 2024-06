Sanità: Lantieri (FI) “Finisce a Enna era dittatoriale. Confido in dialogo col territorio”

Luisa Lantieri, deputata regionale di Forza Italia e Vicepresidente dell’ARS, ha espresso soddisfazione per il cambiamento ai vertici dell’Azienda sanitaria di Enna. “Per quanto riguarda l’Azienda sanitaria di Enna, non posso che essere contenta per un cambio ai vertici che era diventato ormai indispensabile dopo un lungo periodo di gestione che definire dittatoriale è quantomeno eufemistico. Confidiamo ora nella capacità del nuovo manager dott. Zappia perché si instauri un dialogo col territorio e soprattutto si facciano scelte che pongano al centro i diritti dei malati e delle loro famiglie.”

Un cambio di passo nella sanità pubblica siciliana

Lantieri ha sottolineato che con la nomina del dott. Zappia come nuovo manager, si apre la possibilità di un vero cambiamento nella sanità pubblica siciliana. Ha aggiunto che si aspetta la fissazione di obiettivi precisi ed obbligatori che i manager dovranno raggiungere ogni anno, pena la decadenza. In particolare, la riduzione delle liste d’attesa è vista come una priorità, considerata un segno di civiltà per far fronte a una situazione insostenibile, specialmente per le categorie più fragili e i pazienti con patologie gravi.

Un segnale di discontinuità

Lantieri ha elogiato il governo regionale per il forte segnale di discontinuità rispetto al passato e ha espresso speranza che tutti i manager entrino nello spirito di servizio per le comunità. “Un plauso quindi al governo regionale per il forte segnale di discontinuità rispetto al passato, con la speranza che davvero tutti i manager entrino nel giusto spirito di servizio per le nostre comunità.”