Forza Italia commenta il risultato elettorale nella provincia di Enna

La segreteria provinciale di Forza Italia Enna ha emesso un comunicato stampa per esprimere la propria soddisfazione riguardo alla significativa affermazione ottenuta nella provincia. Con un risultato del 25,35%, Forza Italia ha dimostrato la propria forza e coesione grazie all’unione di diverse anime politiche che hanno supportato il progetto proposto dal segretario nazionale Antonio Tajani. Il comunicato evidenzia l’importanza della collaborazione con gli amici del Movimento per le Autonomie (MPA), che ha portato l’onorevole Chinnici, capolista di Forza Italia, a primeggiare in provincia con oltre 5000 preferenze. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli amici della nuova Democrazia Cristiana (D.C.) per il loro radicamento nel territorio e il contributo al risultato elettorale.

Tra le varie personalità autorevoli presenti nella lista di Forza Italia, la segreteria provinciale ha deciso di sostenere l’onorevole Falcone, riconosciuto per la sua vicinanza al territorio, disponibilità e capacità amministrative. L’on. Falcone ha ottenuto oltre 4000 preferenze, contribuendo al successo complessivo del partito. La segreteria provinciale esprime l’auspicio che le diverse anime che hanno concorso al risultato straordinario possano continuare a collaborare e trovare ragioni per rimanere unite. L’obiettivo è offrire un buon governo alla provincia di Enna, garantendo stabilità e sviluppo grazie alla sinergia tra le forze politiche coinvolte. Il comunicato è firmato dai componenti della segreteria provinciale di Forza Italia Enna: Altavilla Maria Grazia, Barbera Carmelo, Cancarè Salvatore, Costa Francesca, Giacobbe Filippo e Occhipinti Francesco.