Revoca piano boschi: maggioranza compatta col sindaco

I consiglieri di maggioranza esprimono «evidente perplessità» di fronte alla revoca del piano di gestione dei boschi; decisione dell’assessorato regionale ritenuta abnorme. Nel mirino, anche l’atteggiamento di alcune forze di opposizione; accusate di speculazione politica. «Siamo vicini al sindaco e all’assessore Zanerolli» – dichiarano.

«In merito al provvedimento di revoca del piano di gestione dei boschi si condividono le evidenti perplessità avanzate dal Sindaco; in merito alle procedure attuate dall’assessorato regionale – che nella tempistica in cui è stato notificato il provvedimento – senza tralasciare la evidente conoscenza ancor prima che venisse notificato all’ente; a tutte le forza di opposizione all’amministrazione comunale». Così inizia la nota diffusa dai consiglieri di maggioranza. Atto giudicato «abnorme»; viene contestata «la tempistica» con cui l’assessorato ha comunicato la decisione.

Nel comunicato stampa si contesta «l’atteggiamento di taluni soggetti dell’opposizione; che gioendo ed esultando, sembrano addirittura essere soddisfatti per il danno che la città potrebbe ricevere». Parole dure; che sottolineano la «speculazione politica, violenta e volgare». L’amministrazione Cammarata rivendica di essere stata «l’unica ad aver presentato un piano di gestione per la tutela e la valorizzazione dei boschi; atto obbligatorio e disciplinato dalla leggi di riferimento».

«Esprimiamo vicinanza all’amministrazione comunale; particolarmente al sindaco e all’assessore Zanerolli» – si legge nella nota. «Siamo certi continueranno nel loro operato senza farsi intimidire da attacchi violenti, calunniosi e privi di fondamento». I consiglieri di maggioranza respingono «al mittente ogni accusa vile e strumentale; rinnovando la stima e la fiducia all’assessore Zanerolli e a tutta la giunta».

Il comunicato stampa è firmato dai consiglieri di maggioranza: Flavia Vagone, Roberta Orlando, Giada Sarda, Dino Vullo, Vincenzo Pafumi, Giuseppe Berretta e Lucio Paternicò.

