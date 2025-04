Asp Enna, in arrivo gli incentivi per il personale relativi al 2023

L’impegno e la dedizione dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna trovano un concreto riconoscimento; la Direzione Strategica, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, ha deliberato con l’atto n. 508 del 3 aprile l’avvio del processo di liquidazione degli incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2023. La corresponsione di tali somme avverrà nei prossimi giorni – un segnale tangibile dell’attenzione dell’azienda verso il proprio personale.

Un provvedimento che valorizza il lavoro quotidiano

Questo provvedimento non è solo un atto amministrativo; esso rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno profuso quotidianamente dai dipendenti dell’ASP di Enna. L’iniziativa mira a valorizzare il contributo essenziale di ogni lavoratore e a supportare il loro benessere – elementi considerati fondamentali per il buon funzionamento della sanità pubblica locale.

L’apprezzamento della Direzione Amministrativa

La Dr.ssa Maria Sigona, Direttore Amministrativo, ha espresso vivo apprezzamento per la decisione assunta; ha sottolineato come questa misura costituisca un importante attestato di stima per tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi aziendali. «Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare il pagamento degli incentivi – ha dichiarato la Dr.ssa Sigona – una scelta che premia l’impegno e il sacrificio dei nostri dipendenti; questo provvedimento rappresenta un segno tangibile di valorizzazione per il loro lavoro».

Un ringraziamento all’Organismo Indipendente di Valutazione

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Apollonio Bruno, Presidente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), e a tutti i suoi componenti; il loro supporto e la loro collaborazione sono stati determinanti nella verifica degli obiettivi definiti in sede di negoziazione del budget, nella validazione delle performance e nell’intera fase istruttoria. Il contributo dell’OIV – così come si legge nella nota dell’ASP – è stato celere e fondamentale per il raggiungimento di questo importante risultato, che non solo gratifica i lavoratori, ma stimola anche l’efficienza e l’impegno costante nell’erogazione dei servizi sanitari.

Un impegno per il benessere del personale e la qualità dei servizi

Questo atto deliberativo si inserisce in un quadro più ampio; la Direzione Strategica dell’ASP di Enna intende promuovere con provvedimenti concreti la valorizzazione del personale, confermando l’impegno a sostenere e sviluppare politiche che possano migliorare costantemente il clima lavorativo. L’obiettivo ultimo – viene evidenziato nel comunicato – è quello di incentivare il benessere dei propri dipendenti e, di conseguenza, la qualità, l’efficienza e il continuo miglioramento del servizio sanitario pubblico offerto alla cittadinanza.