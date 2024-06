Torna l’appuntamento salutistico della passeggiata all’interno dei sentieri di Villa Zagaria a Pergusa

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASP di Enna, attraverso l’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute, diretta da Eleonora Caramanna, il Libero Consorzio Comunale di Enna, il Comune di Enna, il CONI, Legambiente e l’ASD Atletica Enna. Questa sinergia ha l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere dei cittadini attraverso l’attività fisica e la scoperta del territorio.

Esplorazione dei sentieri di Villa Zagaria

Il percorso prevede la passeggiata tra i sentieri di Villa Zagaria, dove i partecipanti potranno usufruire della visita guidata al campo di Germoplasma dell’ulivo. Durante la passeggiata, saranno illustrate le caratteristiche del sito lacustre, con un focus sulla sua importanza nei percorsi migratori della fauna ornitologica e sulla ricchezza della biodiversità della ‘riviera dei giunchi’.

Raduno e registrazione

Alle ore 9:00 di sabato 15 giugno 2024, i partecipanti si raduneranno presso il visitor center dell’Autodromo di Pergusa per la registrazione delle adesioni. Questo momento servirà per raccogliere le iscrizioni e fornire ai partecipanti tutte le informazioni necessarie per la passeggiata.

Contatti per ulteriori informazioni

Per informazioni, contattare l’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute al numero 0935 520805, o via email a responsabile.educazionesalute@asp.enna.it. È possibile anche contattare l’ASD Atletica Enna tramite il Presidente C. Castagna all’email atleticaenna@gmail.com, e Legambiente Enna, tramite il presidente G. Amato all’email legambiente.enna@gmail.com.

