Imprese: Cna Sicilia, Eat to Meet di Valderice esperienza di successo da ripetere

Trapani, 29 maggio 2024 – “È stata un’esperienza di successo che ha consentito a più di 60 imprenditori siciliani di confrontarsi e arricchire il proprio capitale professionale e relazionale”. Lo dicono Giampaolo Roccuzzo e Vincenzo La Grua, rispettivamente presidente e segretario dei Giovani Imprenditori Cna Sicilia, commentando l’Eat to Meet (conoscersi a tavola), il networking organizzato da Giovani Imprenditori Cna Sicilia in collaborazione con Cna Trapani e sponsorizzato da Enegan, Caseificio Genna Pecora d’oro di Marsala, Automondo Concessionario KIA-Peugeot di Trapani, che si è tenuto sabato 25 maggio a Valderice presso l’Hotel Venere di Erice.

“Un’occasione di crescita – aggiungono – per conoscere altre realtà con cui collaborare per innovare i processi produttivi e migliorare la qualità dei beni e dei servizi offerti. Visto il successo ottenuto e l’apprezzamento dimostrato dai partecipanti ripeteremo l’iniziativa periodicamente. Inoltre stiamo già lavorando all’organizzazione del Premio Cambiamenti e del Next lab 2024, altra importante vetrina per i giovani imprenditori e per le start up, che si terrà dopo l’estate”.