Unione tra danza e voci storiche: la serata “Callas e altre voci straordinarie” al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina

La Magia della Musica e della Danza

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si appresta a ospitare uno spettacolo unico nel suo genere: “Callas e altre voci straordinarie”. Programmato per il 23 maggio 2024, questo evento promette di essere un incontro memorabile tra la danza contemporanea e le indimenticabili voci di Maria Callas e le musiche di Rossini, Verdi, Puccini e Bizet. La coreografia e la regia di Laura Corradi daranno vita a una serata in cui arte visiva e musicale si fondono in un dialogo emozionante.

L’Influenza della Musica Classica e Innovativa

Il repertorio scelto per la serata include non solo pezzi classici dell’opera, ma anche composizioni di artisti contemporanei come Alva Noto e Ezio Bosso, ampliando così il ponte tra la tradizione e la modernità. Un elemento particolarmente affascinante dello spettacolo sarà il canto dei monaci delle istituzioni monastiche di Gyuto, Tibet, il cui suono sacro aggiunge una dimensione spirituale alla performance.

L’Arte della Danza

Sul palco, la bravura dei danzatori Carlotta Plebs, Midori Watanabe e Alberto Munarin porterà in vita la visione artistica di Corradi, trasformando ogni nota musicale in movimento. Il design delle luci e gli allestimenti scenici, curati da Alberta Finocchiaro, sono pensati per creare un’atmosfera che rifletta l’eccezionalità delle voci e delle melodie interpretate.

Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della danza e della musica lirica di sperimentare una fusione di generi che promette di lasciare un segno indelebile nella stagione teatrale di Piazza Armerina. Con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Sicilia, “Callas e altre voci straordinarie” celebra la potenza espressiva dell’arte performativa e vocale in un’unica, inimitabile serata.

Lucia Sansone per StartNews