Operazione antidroga a Enna: Arrestato un uomo in un centro di accoglienza

Durante un’operazione mirata alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Enna hanno arrestato un cittadino egiziano di 33 anni, accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di droga. La perquisizione è stata effettuata all’interno di un centro di accoglienza nella provincia.

Scoperta e sequestro

L’operazione ha avuto una svolta quando i militari hanno sorpreso l’uomo con alcuni grammi di sostanza stupefacente. Ciò ha portato a un’ulteriore ricerca in un immobile adiacente al centro, dove è stata trovata una quantità significativa di marijuana, nascosta e divisa in cinque pacchetti termosaldati da un chilogrammo ciascuno.

Procedimenti legali e indagini in corso

Dopo le indagini immediate, che hanno confermato la disponibilità della droga all’arrestato, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Enna. Su richiesta della Procura della Repubblica locale, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna ha in seguito emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini continuano per identificare la fonte di approvvigionamento della droga e smantellare l’eventuale rete di spaccio.

Status legale dell’indagato

È importante sottolineare che, in questa fase del procedimento penale, l’indagato non può essere considerato colpevole fino alla conclusione del processo con una sentenza o un decreto penale di condanna definitivi.