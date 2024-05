Interventi delle forze dell’ordine a Enna: una settimana di controlli per la sicurezza e il rispetto della legalità

Nell’arco della settimana compresa tra il 29 aprile e il 5 maggio, la Polizia di Stato di Enna ha intensificato le operazioni di vigilanza nei comuni di Barrafranca e Pietraperzia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità, in particolare quella di tipo mafioso. Questa azione rientra in una serie di misure ad ampio raggio mirate a rafforzare la sicurezza pubblica e il rispetto per la legge nelle aree interessate.

Coordinamento e risultati delle operazioni di controllo

Le attività di controllo sono state caratterizzate da un’imponente mobilitazione delle forze dell’ordine, che hanno adottato un approccio coordinato e multilivello. Gli equipaggi della Polizia di Stato, attraverso un’intensa attività di pattugliamento e verifica, hanno mirato a consolidare la presenza istituzionale sul territorio, promuovendo un clima di rispetto per la legalità.

I numeri parlano chiaro: durante la settimana di riferimento, sono stati controllati 81 veicoli e 162 persone. L’attenzione si è focalizzata anche sul rispetto delle norme del Codice della Strada, con 27 contestazioni emesse. Inoltre, è stato effettuato un sequestro amministrativo, ulteriore testimonianza dell’efficacia degli interventi realizzati.

I controlli nei confronti delle attività commerciali

Un particolare accento è stato posto anche sulla verifica delle attività commerciali, soprattutto a Barrafranca, dove il personale della Divisione P.A.S. della Questura ha condotto due specifici controlli. Questi interventi hanno portato alla contestazione di quattro violazioni del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), evidenziando un’attenzione non solo alla sicurezza stradale ma anche al rispetto delle normative che regolano le attività economiche locali.

Queste operazioni si inseriscono in un quadro più ampio di iniziative finalizzate a garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle regole, essenziali per il benessere della comunità e la tutela del civile vivere.