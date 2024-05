I lavoratori della società S. Agata FS in visita al Parco Minerario di Grottacalda Floristella

La sicurezza sul lavoro è stata protagonista indiscussa al Parco Minerario Regionale di Grottacalda Floristella, dove i dipendenti della società S. Agata FS del gruppo Webuild hanno concluso una settimana ricca di eventi formativi. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dei lavori per il VI lotto del raddoppio ferroviario AC Palermo-Catania e ha preso il via in concomitanza con il World Safety Day.

Una giornata di formazione e riflessione

La giornata di chiusura ha visto la realizzazione di una formazione itinerante focalizzata sulla sicurezza nel mondo del lavoro, esplorata anche da una prospettiva storica. Un momento di profonda riflessione che ha coinvolto dirigenti, tecnici e operai del gruppo, i quali hanno potuto confrontarsi sulla realtà del lavoro in contesti rischiosi come quello minerario.

Il coinvolgimento della comunità

All’evento non sono mancati i familiari dei più di 200 dipendenti, accompagnati nella scoperta del parco dalla Nuova Proloco Terre di Carrapipi. I visitatori hanno esplorato i luoghi emblematici del parco come i pozzi minerari, i calcheroni e Palazzo Pennisi, testimoni del ricco passato industriale della zona.

Presenze istituzionali e dichiarazioni

Tra gli ospiti illustri, l’On. Eliana Longi, della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, e il Presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio. Il Presidente del Parco, Giuseppe Greco, ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per l’opportunità di dialogo e di riflessione offerta dall’evento: “Ospitare i dipendenti di Webuild al Parco di Floristella rappresenta un’importante occasione di rilancio e di reazione ai difficili momenti vissuti a seguito degli incendi dell’anno scorso.”

L’iniziativa ha dunque segnato un momento significativo non solo per la formazione professionale dei dipendenti Webuild, ma anche per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Parco Minerario di Grottacalda Floristella, confermandosi un fulcro di attività educative e turistiche nella regione.