La Settimana Europea Federiciana celebra la sua diciottesima edizione con un ricco programma di eventi

La “Settimana Europea Federiciana” di Enna, giunta alla sua diciottesima edizione, prende il via lunedì 6 maggio alle 19:15 in Piazza Duomo, annunciata dal castellano Riccardus De Trentennaria e la sua corte. L’evento, intitolato “Federico II e il sogno europeo”, promette una settimana ricca di attività che rievocano lo splendore del Medioevo e celebrano l’importante figura storica di Federico II.

La conferenza stampa di apertura si terrà lo stesso giorno alle ore 20:00 presso il caffè letterario Al Kenisa, alla presenza del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, e di altri rappresentanti delle istituzioni e associazioni coinvolte. Durante l’incontro verranno presentati i dettagli degli eventi programmati per l’intera settimana.

Un evento che cresce e si rafforza

Cettina Rosso, ideatrice e presidente della Casa d’Europa e organizzatrice dell’evento, ha evidenziato come la Settimana Federiciana stia non solo crescendo in popolarità, ma anche radicandosi come un appuntamento culturale di rilievo, con connessioni che si estendono oltre i confini di Enna. Importantissime collaborazioni sono state avviate con entità culturali di Malta e Jesi, così come con la Settimana delle Culture di Palermo, rafforzando il carattere internazionale della manifestazione.

Programma della settimana

Il programma dell’evento comprende una varietà di attività, che vanno dalle rievocazioni storiche a conferenze, esposizioni artistiche e incontri culturali, distribuiti nei principali luoghi storici della città. Il tutto si svolgerà nel contesto di una festa che celebra storia, arte, cultura e enogastronomia, offrendo ai partecipanti un tuffo nell’epoca medievale e nell’importante eredità di Federico II.

Il culmine della Settimana sarà la “Notte Federiciana”, un grande evento che trasformerà il centro storico di Enna in un palcoscenico medievale, con mercati tematici, spettacoli itineranti e un grande corteo storico.

Con la sua XVIII edizione, la Settimana Europea Federiciana non solo celebra il passato glorioso di Federico II, ma si proietta anche verso il futuro, sottolineando l’importanza del dialogo interculturale e dell’unità europea. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, cultura e tradizioni medievali.