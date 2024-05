Interruzioni idriche in provincia di Enna: il presidente dell’Ati idrico, Nino Cammarata, sollecita azioni strutturali.

Il presidente dell’Ati idrico di Enna, Nino Cammarata, ha espresso forte preoccupazione per le continue interruzioni nel servizio idrico che affliggono la città e l’intera provincia. “Il gestore comunica che è in erogazione da stamattina l’acqua in tutta la città e nel corso della giornata arriverà regolarmente. È una situazione inaccettabile che crea forti disagi alla popolazione dell’intera provincia, evidentemente addebitabile alle condutture che collegano dalla diga Ancipa. È assolutamente necessario che Siciliacque adotti investimenti definitivi e non più procrastinabili,” ha dichiarato Cammarata.

Iniziative e richieste per il futuro

Per far fronte a questa critica situazione, il presidente ha già pianificato passi concreti. “La prossima settimana ho già convocato un’assemblea dei sindaci – ha dichiarato Cammarata – anche al fine di avviare azioni forti e determinate contro Siciliaacque, le cui inadempienze non sono più tollerabili.” Queste parole sottolineano l’urgenza di una soluzione definitiva e la frustrazione per le ripetute mancanze che hanno portato a frequenti interruzioni del servizio idrico, mettendo a dura prova la cittadinanza e le attività locali.