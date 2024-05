Chiusura degli svincoli di Enna sulla A19: alternative e percorsi consigliati

A partire dal 7 maggio fino al 2 agosto, gli svincoli di Enna sulla autostrada A19 saranno inaccessibili sia in entrata che in uscita. Questa misura, adottata da Anas, è finalizzata alla realizzazione di lavori di adeguamento sismico del viadotto. Durante il periodo dei lavori, automobilisti e mezzi pesanti dovranno optare per percorsi alternativi per raggiungere o lasciare Enna. Per i veicoli che arrivano da Catania, la situazione rimane invariata rispetto a quanto già stabilito dal 4 marzo: lo svincolo di Enna è chiuso e gli automobilisti continueranno a utilizzare le uscite di Dittaino e Mulinello, seguendo la Strada Statale 192. Chi si muove da Enna verso Catania potrà utilizzare lo stesso percorso invertendo la direzione.

I viaggiatori diretti verso Enna partendo da Palermo dovranno prendere l’uscita per Caltanissetta e proseguire verso Enna attraverso vie alternative. Analogamente, per chi desidera spostarsi da Enna verso Palermo, le opzioni includono: dirigendosi verso lo svincolo di Mulinello e prendendo la SS 192, oppure dirigendosi verso Capodarso per poi proseguire verso Caltanissetta e infine immettersi sulla A19. Una terza possibilità è passare per Villarosa per raggiungere l’autostrada.

I mezzi pesanti avranno a disposizione un’unica alternativa attraverso Capodarso. Questa disposizione aiuterà a gestire il flusso di traffico pesante in maniera più ordinata e sicura, limitando l’impatto sulla viabilità locale.

Questi mesi di lavoro coincideranno con il periodo estivo, potenzialmente portando a maggiori disagi a causa del traffico vacanziero. Per questo motivo, la Polizia Stradale e la Questura di Enna hanno pianificato servizi specifici per garantire la sicurezza lungo i percorsi alternativi e mitigare l’impatto delle deviazioni sul traffico locale. Sarà essenziale per i guidatori pianificare con anticipo i loro spostamenti e rimanere informati sullo stato dei lavori e delle strade.