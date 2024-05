Piazza Armerina – Villa Romana: l’ultimo lavoro trap di Essemme che unisce storia e musica

Essemme, con il suo nuovo brano “Villa Romana”, si conferma un innovatore nel panorama musicale trap. Questo pezzo si distingue per l’abilità dell’artista di fondere elementi storici e tradizionali con la moderna sonorità della trap. Il brano è utilizzato come colonna sonora del docufilm di cui Essemme è protagonista, offrendo uno sguardo sulla realtà giovanile di Provincia, un mondo spesso trascurato e poco conosciuto.

Essemme utilizza “Villa Romana” come una tela musicale per esplorare temi personali e sociali. Ogni barra è associata a specifici mosaici e figure mitologiche della villa, creando un parallelo tra le tessere che compongono i famosi pavimenti e le esperienze frammentate della vita contemporanea.

Il brano rappresenta una fusione tra antico e moderno, dove la tradizione storica di Piazza Armerina incontra le pulsazioni e i ritmi della trap. Questa combinazione unica non solo rende omaggio al patrimonio culturale della città, ma lo rende accessibile e rilevante per le nuove generazioni. La capacità di Essemme di integrare elementi storici in un contesto musicale contemporaneo è una testimonianza del suo talento e della sua visione artistica. Villa Romana di Essemme è una traccia che promette di essere un successo con la sua capacità di unire due mondi, apparentemente distanti, in un’unica, potente espressione artistica.

La traccia “Villa Romana” sarà al centro di un evento eccezionale nella città di Piazza Armerina. il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, sotto l’etichetta Nuova Storia Music di Milano, con distribuzione di Virgin e Ingrooves.