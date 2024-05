Il ciclo di incontri dei Carabinieri nelle scuole di Enna per promuovere la cultura della legalità

Impegno per la sicurezza e l’integrità sociale tra i giovani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Enna continuano il loro ciclo di incontri nelle istituzioni scolastiche locali, collaborando attivamente con i dirigenti scolastici per seminare i semi della cultura e della legalità tra i giovani studenti. Gli incontri recentemente avvenuti hanno coinvolto diverse scuole della provincia, tra cui l’I.I.S. “Lincoln”, l’I.P.S. “Federico II”, gli Istituti comprensivi “Sant’Onofrio”, “Garibaldi” e “Fundrisi” dell’Istituto comprensivo “De Amicis” di Enna, oltre a quelli dell’istituto “Giusti-Sinopoli” di Agira, dell’Istituto comprensivo “Verga” di Calascibetta e “Sturzo” di Nissoria.

Focus sui temi attuali: dal bullismo al cyberbullismo

Durante gli incontri, i carabinieri hanno trattato temi di stretta attualità come il bullismo, il suo sviluppo in cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, l’integrazione sociale e il rispetto della diversità. Questi momenti di formazione mirano a sviluppare nei giovani una coscienza sociale fondata sul rispetto delle persone, delle regole e delle leggi.

Educare alla sicurezza in rete

Un tema che ha suscitato particolare interesse è stato quello della sicurezza online e dei rischi associati all’utilizzo di internet. I carabinieri hanno fornito agli studenti consigli pratici su come navigare sicuri in rete, evitare comportamenti penalmente rilevanti e proteggersi da possibili intromissioni indesiderate. Inoltre, hanno condiviso la loro expertise professionale per evidenziare il ruolo dell’Arma nella risoluzione delle problematiche sociali.

Progetti futuri e visite educative

La serie di incontri ha coinvolto oltre settecento studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e sono previsti ulteriori appuntamenti formativi nelle scuole della provincia. In particolare, gli studenti delle classi quinte dell’elementare “De Amicis” di Enna avranno l’opportunità di visitare la Caserma del Comando Provinciale per osservare da vicino le quotidiane attività dei carabinieri. Questi incontri non solo rafforzano la conoscenza dei giovani sui temi della legalità e della sicurezza ma promuovono anche un dialogo costruttivo tra le forze dell’ordine e la comunità scolastica, essenziale per costruire una società più sicura e consapevole.