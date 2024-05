Piazza Armerina – Una targa in memoria di Claudio Di Rosa: un tributo alla sua vita e al suo sacrificio. Una iniziativa dell’UPTL

Sabato 11 maggio, alle ore 17:30, la comunità di Piazza Armerina si riunirà in via Scalazza Santa Veneranda n.3 per un momento di profondo ricordo dedicato a Claudio Di Rosa, un giovane cittadino di origini piazzesi il cui destino tragico ha segnato le pagine della storia recente. Claudio, nato e cresciuto nella via dove si terrà l’evento, emigrò con la sua famiglia in Argentina nel 1960. La sua vita prese una svolta drammatica quando, all’età di 21 anni, fu rapito, torturato e infine scomparso nel 1977, durante gli anni bui della dittatura militare che insanguinò l’Argentina.

La sua storia non è stata dimenticata dalla comunità che lo ha visto crescere. L‘Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli” ha deciso di dedicargli una targa commemorativa, un simbolo permanente della sua vita e del suo sacrificio. Questo gesto vuole essere un promemoria costante delle libertà che oggi godiamo e del costo umano a volte dimenticato che tali libertà hanno richiesto. Durante l’evento, si terrà una breve manifestazione e sarà l’occasione per riflettere sul significato del sacrificio di Claudio e di tanti altri come lui, e sul ruolo che la memoria collettiva gioca nel garantire che tali tragedie non si ripetano.

La storia di Claudio e il suo impatto

L’importanza di eventi come questo è duplice: serve a mantenere viva la memoria di individui che hanno pagato il prezzo più alto per la loro ricerca di giustizia e libertà, e rappresenta una lezione per le nuove generazioni sull’importanza della vigilanza e del valore dei diritti umani. La comunità di Piazza Armerina dimostra, con questo tributo, che anche il più oscuro dei destini può essere illuminato dalla memoria e dall’onore.

(La foto Claudio Di Rosa è stata schiarita in volto grazie ad un software grafico che utilizza l’intelligenza artificiale)

