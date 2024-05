La Giunta Comunale di Valguarnera approva convenzione per la presentazione di progetti per il Servizio Civile Nazionale 2025

Convenzione con l’Associazione EREI: un’Iniziativa per il Progresso Sociale e Culturale

Il 2 maggio 2024, la Giunta Comunale di Valguarnera Caropepe, sotto la guida del Sindaco Dott.ssa Francesca Draià, ha deliberato favorevolmente sull’approvazione di una schema di Convenzione con l’Associazione Socio-Culturale EREI per la gestione e presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2025. L’approvazione, avvenuta durante una seduta in videoconferenza, testimonia l’impegno dell’amministrazione locale nel promuovere iniziative di valore per la comunità.

Dettagli della Delibera e della Convenzione

La delibera, numerata 46, segue un iter che vede il coinvolgimento del Sindaco e di altri membri dell’amministrazione, inclusi gli assessori presenti in videoconferenza come il Dott. Lorenzo Scarlata e il Dott. Carmelo Auzzino. Questo documento rafforza il rapporto tra il Comune e l’Associazione EREI, già noti per le loro attività nel campo sociale e culturale, ed è mirato alla redazione di quattro nuovi progetti di Servizio Civile Nazionale.

Il Comune di Valguarnera Caropepe, essendo parte dell’Albo Regionale del Servizio Civile come Ente di accoglienza di terza classe, ha dimostrato un continuo impegno verso lo sviluppo comunitario e il benessere dei giovani. La proposta di convenzione stabilisce che l’Associazione EREI, con sede a Troina e già accreditata come Ente di prima classe, gestirà la struttura organizzativa necessaria per l’attuazione dei progetti.

Impatto Previsto e Procedura di Esecuzione

L’adozione di questi progetti è vista come un’opportunità significativa per i giovani di Valguarnera Caropepe, offrendo loro una chance di crescita professionale e personale attraverso il servizio civile. Il costo dei progetti sarà determinato dal numero di iniziative approvate e dal numero di volontari coinvolti, con una clausola che esonera l’Associazione da compensi in caso di non approvazione dei progetti.

La decisione della Giunta Comunale di rendere immediatamente esecutiva la delibera rispecchia l’urgenza e l’importanza attribuita a queste iniziative, con scadenze imminenti per la presentazione dei progetti per il 2025.

In conclusione, l’approvazione di questa convenzione rappresenta un passo avanti significativo per il Comune di Valguarnera Caropepe nella promozione dell’engagement civico e sociale, con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni e il loro inserimento in contesti di valore civile e professionale.