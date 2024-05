Giornata mondiale dell’igiene delle mani: il progetto dell’ASP di Enna per combattere le infezioni

L’importanza dell’Igiene delle Mani nell’Assistenza Sanitaria

Il 5 maggio segna la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, un momento cruciale per promuovere pratiche sanitarie essenziali nella prevenzione delle malattie infettive. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il lavaggio delle mani è la misura preventiva principale contro la diffusione di infezioni, specialmente in ambienti sanitari. Questa pratica è essenziale non solo per gli operatori del settore, ma anche per i caregiver e il pubblico generale.

Le Iniziative dell’ASP di Enna

Nell’ambito delle celebrazioni, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha implementato diverse iniziative per enfatizzare l’importanza di questa pratica. Tra queste, la diffusione del manifesto “Ti sei ricordato di lavare le mani” e l’aggiornamento delle procedure aziendali sul corretto lavaggio delle mani disponibili sul sito istituzionale. Queste azioni mirano a rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari e della comunità.

La Prevenzione delle Infezioni da Patogeni Multiresistenti

La procedura aziendale enfatizza il ruolo delle mani nella trasmissione dei patogeni che causano infezioni legate all’assistenza sanitaria. Con l’aumento delle infezioni da microrganismi multiresistenti, è prioritario contenere e controllare tali agenti patogeni. A tale scopo, l’ASP di Enna ha investito in nuovi dispenser di disinfettante per le mani, strategicamente posizionati all’ingresso delle unità operative. Il dott. Pierfranco Mirabile, direttore dell’Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico, sottolinea l’importanza di adottare misure specifiche nelle unità a rischio aumentato, come la Rianimazione, per minimizzare la resistenza ai disinfettanti.

Educazione e Promozione della Salute

L’U. O. S. di Educazione e Promozione alla Salute, guidata dalla dottoressa Eleonora Caramanna, continua a essere in prima linea nel promuovere l’igiene delle mani come pratica quotidiana. Attraverso eventi educativi e materiali informativi, si sforza di sensibilizzare la comunità sull’importanza di questa semplice ma fondamentale abitudine sanitaria. La Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani rappresenta un’opportunità vitale per ricordare che piccoli gesti, come il lavaggio delle mani, possono avere un impatto significativo sulla salute pubblica.