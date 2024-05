Piazza Armerina – Nasce l’associazione “Cavalieri Magistrato dei Quartieri a.s.d.”

Con un comunicato stampa l’associazione Magistrato dei Quartieri annuncia la nascita dell’associazione sportiva dilettantistica “Cavalieri Magistrato dei Quartieri a.s.d.“. Questa nuova realtà nasce, come si legge nel comunicato, per dare continuità all’impegno del Magistrato dei Quartieri, ente che ha da sempre, nell’ambito della manifestazione del Palio dei Normanni, coordinato le attività dei quattro quartieri storici di Piazza Armerina: Monte Mira, Castellina, Canali e Casalotto, e nel contempo ha portato diverse variazioni e miglioramenti alla manifestazione del Palio dei Normanni

Il comunicato evidenzia come il Magistrato dei Quartieri abbia introdotto negl’anni importanti innovazioni nella storica manifestazione del Palio dei Normanni, in particolare nella Quintana del Saraceno. In relazione all’associazione sportiva si legge nel comunicato che : “il Magistrato dei Quartieri per continuare sul solco dell’innovazione e valorizzazione della tradizione tracciato nel corso degli ultimi 23 anni, ha costituito un nuovo soggetto tecnico che avvalendosi della collaborazione di diversi cavalieri del Palio dei Normanni e del supporto di un ente di promozione sportiva come l’AICS – ANSE, si occuperà di promuovere in maniera più sistematica la cultura equestre nel territorio piazzese, anche in considerazione della grande tradizione paliesca connaturata alla nostra terra”.

Il comunicato integrale del Magistrato dei Quartieri

COMUNICATO STAMPA

Nasce l’associazione “CAVALIERI MAGISTRATO DEI QUARTIERI a.s.d. (associazione sportiva dilettantistica)

Nelle scorse settimane il Magistrato dei Quartieri, ente che coordina i quattro Quartieri storici di Piazza Armerina (Monte Mira, Castellina, Canali e Casalotto), nell’ambito delle attività statutarie ha provveduto a costituire, una associazione sportiva dilettantistica denominata “CAVALIERI MAGISTRATO DEI QUARTIERI a.s.d.”,ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

L’associazione CAVALIERI MAGISTRATO DEI QUARTIERI a.s.d., eredita e si pone in continuità con il lavoro svolto dal Magistrato dei Quartieri, che nel lontano 2001 iniziò a occuparsi dello sviluppo delle attività paliesche, promuovendo e valorizzando con dedizione e tenacia la crescita della storica kermesse del Palio dei Normanni, in particolare modo la Quintana del Saraceno, che in quegli anni era ancorata a vecchi retaggi.

Come non ricordare la profonda rivoluzione nella Quintana del Saraceno, il ruolo di Cavaliere era legato ad una sorta di “proprietà” con i cavalieri che “possedevano” il posto nelle squadre dei Quartieri. Oggi, grazie al paziente lavoro del Magistrato, vige un sistema basato sulla libera iscrizione e selezione, con prove di abilità e destrezza che garantiscono un livello più alto di competizione e rappresentatività. Tutti i possessori di un cavallo possono iscriversi liberamente a un Quartiere e partecipare alle prove di selezione, per conquistare uno dei cinque posti da titolare, in seguito portati a sei su proposta del Magistrato.

Negli anni, il Magistrato dei Quartieri in sinergia con le Amministrazioni che si sono susseguite, ha introdotto diverse innovazioni nel rispetto della tradizione e delle norme dettate dalla “Carta etica per la tutela del cavallo”, applicata dal Ministero della Salute.

Le innovazioni introdotte da sperimentali, queste, testate sul campo di gara, si resero necessarie e imprescindibili, perché volte a migliorare la sicurezza dei cavalieri e il benessere dei cavalli.

Tra queste ricordiamo:

• La delimitazione del percorso di gara con le balle di paglia

• La realizzazione di un nuovo Saraceno

• Lo scudo sul braccio del Saraceno con un bersaglio a punti

• La realizzazione di una nuova forca per la prova del giavellotto, posta fuori del campo di gara

• Il nuovo posizionamento del palco d’onore

• Ultimo in ordine di tempo, l’introduzione del cronometro per ovviare a interpretazioni soggettive da parte dei giurati sull’andatura dei cavalli.

A queste vanno aggiunte tante altre piccole ma importanti modifiche, tra cui: i nuovi giavellotti più leggeri e bilanciati, lance e mazze realizzati con materiali più sicuri, ecc.

Infine, ma non ultima per importanza il costante impegno per l’aspetto economico a favore dei cavalieri. Tant’è che il Magistrato dei Quartieri in un momento di “crisi economica” delle casse comunali, si adoperò per una raccolta fondi che riuscì a finanziare il rimborso spese ai cavalieri giostranti che in quell’anno avevano partecipato al Palio dei Normanni.

Dopo questa ampia e doverosa premessa, il Magistrato dei Quartieri per continuare sul solco dell’innovazione e valorizzazione della tradizione tracciato nel corso degli ultimi 23 anni, ha costituito un nuovo soggetto tecnico che avvalendosi della collaborazione di diversi cavalieri del Palio dei Normanni e del supporto di un ente di promozione sportiva come l’AICS – ANSE, si occuperà di promuovere in maniera più sistematica la cultura equestre nel territorio piazzese, anche in considerazione della grande tradizione paliesca connaturata alla nostra terra.

L’associazione CAVALIERI MAGISTRATO DEI QUARTIERI a.s.d.”, nasce con l’obbiettivo di dare voce e spazio a tutti coloro che nutrono una passione per i cavalli, si pone come scopo quello di promuovere, diffondere, tutelare e sviluppare le attività equestri, favorendo la partecipazione attiva di chi desidera praticare e diffondere questo sport.

A comporre il primo Consiglio direttivo sono stati indicati i quattro presidenti dei Quartieri, quale segno di continuità e di forte legame con la tradizione, tra essi Filippo Rausa e Massimo Di Seri fondatori nel 2001 del Magistrato dei Quartieri.

Il Consiglio è così composto: presidente Filippo Rausa, vice presidente Leonardo Arena, segretario Massimo Di Seri, consigliere Cateno Grancagnolo e il priore pro tempore Stefano Di Dio. Supporto e consulenza Tecnica sono affidati a Salvatore Cifalù (Tecnico federale AICS – ANSE e referente unico regionale ANSE – AIGW Sicilia, con specifica della disciplina Gimkana Western).

Il team del Consiglio è inoltre composto da Ivan Bruno, Christian Arena, Concetto Favella, Dario Di Seri, Luigi Campagna, Biagio Castagna e Salvatore Arena, cavalieri con decenni di esperienza nel settore equestre e una profonda conoscenza del Palio dei Normanni.

Ad essi si aggiungono quali soci ordinari i cavalieri: Calogero Stivala, Antonio Campagna, Vincenzo Marino, Salvatore Di Seri, Dennis Pisana, Antonino Campagna, Concetto Augeri, Simone Di Seri, Cosimo Profeta, Giovanni Calì, Angelo Giunta, Concetto Sarda, Davide Calì e l’amazzone Laura Furiere.

Ad arricchire il Team ci saranno le figure medico-veterinarie dei dott. Massimo Beffumo e Dario Nisi e dell’esperto tecnico di mascalcia e podologia equina Flavio Sinagra.

Insieme forniranno un supporto tecnico di alto livello, un prezioso contributo di esperienza e professionalità per assicurare la crescita del settore equestre del Palio dei Normanni e soddisfare le esigenze dei cavalieri.

Inoltre, per espressa volontà del Consiglio direttivo e di tutti i soci componenti il Consiglio, viene conferita l’onorificenza di socio onorario al Sindaco pro tempore, avv. Nino Cammarata.

L’integrazione di ulteriori personalità di spicco del mondo paliesco arricchirà ulteriormente il Consiglio Direttivo, confermando l’impegno all’insegna della competenza, della passione e della dedizione per continuare a costruire un futuro solido e ricco di successi.

L’associazione CAVALIERI del MAGISTRATO a.s.d. è aperta a tutti i cavalieri che desiderano unirsi e, per il raggiungimento dei suoi obbiettivi, si impegnerà a organizzare una serie di eventi, raduni, gare, concorsi, stage, escursioni, manifestazioni ed altre iniziative specifiche volte alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopi formativi degli sport equestri.

Tra i principali obiettivi dell’associazione:

• Affrontare nuove sfide con un fronte comune

• Promuovere la cultura, la crescita del Palio dei Normanni e la sua tradizione cavalleresca

• Rappresentare il Magistrato dei Quartieri in eventi e manifestazioni

• Rafforzare il legame tra Cavalieri e i Quartieri

La nascita dell’associazione dei Cavalieri del Magistrato, non è in contrapposizione con altre associazioni presenti nel territorio, con le quali auspica di potere collaborare, rappresenta un investimento strategico per il mondo dell’equitazione piazzese e per il Palio dei Normanni, una scelta lungimirante del Magistrato dei Quartieri che mira a far crescere la partecipazione attiva degli associati alla vita sportiva e ricreativa della città, dove il binomio uomo-cavallo ha sempre rivestito un ruolo centrale nell’identità locale e della tradizione del Palio dei Normanni.

L’impegno del Magistrato dei Quartieri per lo sviluppo e l’evoluzione del Palio è evidente e costante. Attraverso azioni mirate come la creazione di questa nuova Associazione, si punta a conquistare nuovi traguardi e a scrivere pagine ancora più gloriose nella ricca storia del Palio dei Normanni, che dai fasti della Cavalcata Storica del XVII secolo è giunta fino ai nostri giorni.

A conclusione di questa breve presentazione alla città di Piazza Armerina della nuova Ass. Cavalieri Magistrato dei Quartieri a.s.d., il Priore del Magistrato, il neo Presidente dell’a.s.d. e il Consiglio direttivo, insieme al consulente tecnico e al team dei Cavalieri del Magistrato, assicurano pieno sostegno e collaborazione a tutti coloro che aderiranno al gruppo.

Insieme, affronteremo le nuove sfide con entusiasmo e determinazione, contribuendo a rafforzare il ruolo centrale dell’equitazione piazzese e del Palio dei Normanni nel panorama culturale e sportivo di Piazza Armerina.

Piazza Armerina, 26 aprile 2024

Il Presidente, Filippo Rausa

Il Consiglio Direttivo Leonardo Arena, Massimo Di Seri, Cateno Grancagnolo, Stefano Di Dio.