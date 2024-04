“Api in circolo”, un’iniziativa dei McDonald’s rivolta ai giovani studenti.

I McDonald’s di Catania, Enna e Caltagirone, supportati dai rispettivi Comuni, hanno lanciato “Api in circolo”, un’iniziativa educativa rivolta principalmente ai giovani studenti. Il progetto mira a promuovere la consapevolezza sull’importanza delle api e sul valore del miele. Dalle giornate odierne e per alcune settimane a venire, si terranno diversi workshop educativi dotati di un’arnia dimostrativa, guidati da un’esperta di apicoltura che illustrerà le diverse fasi di vita dell’alveare e l’importanza cruciale delle api per la biodiversità e la sostenibilità ambientale.