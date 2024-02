Palermo vince in casa: battuta la Gear Piazza Armerina per 4 a 3 in una partita al cardiopalma

Palermo 24 , febbraio – Nel pomeriggio di oggi, il Città di Palermo ha ospitato la Gear Piazza Armerina in una partita che ha tenuto i tifosi incollati alle sedie fino all’ultimo fischio dell’arbitro. Conclusasi con un risultato di 4 a 3 a favore dei padroni di casa, la partita ha offerto momenti di elevato spettacolo sportivo, dimostrando l’alta qualità delle due squadre in campo.

Il fischio d’inizio alle 16:00 ha dato il via a una serie di emozionanti azioni che si sono susseguite senza sosta. La Gear Piazza Armerina ha mostrato subito le sue intenzioni con un primo tiro in porta che ha messo in difficoltà la difesa palermitana. Nonostante il dominio iniziale degli ospiti, con diverse occasioni sprecate e parate miracolose del portiere del Palermo, il punteggio è rimasto in equilibrio per gran parte del primo tempo.

L’ammonizione di Mattia Noto per fallo di gioco e le numerose occasioni da gol create da entrambe le squadre hanno tenuto alta l’attenzione, fino al pareggio di Russo che ha fissato il risultato sul 2-2 al termine della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, la partita ha continuato a regalare capovolgimenti di fronte e occasioni non sfruttate, con il Palermo che è riuscito a portarsi in vantaggio per due volte, grazie anche alle prestazioni sotto la propria porta. Il portiere palermitano, in particolare, ha giocato un ruolo cruciale nel preservare il vantaggio della sua squadra, compiendo interventi decisivi che hanno frustrato gli attaccanti della Gear.

Nonostante un ultimo sforzo della Gear, che ha messo in campo il quinto di movimento nel tentativo di recuperare lo svantaggio, il Palermo ha mantenuto il controllo del gioco, assicurandosi la vittoria finale per 4 a 3. Il match si è concluso con i giocatori della Gear che hanno lasciato il campo con qualche rimpianto per le numerose occasioni non concretizzate, mentre il Palermo ha potuto festeggiare una vittoria importante davanti al proprio pubblico.

I gol

Città di Palermo

B. Napoli

M. Torcivia

M. Torcivia

B. Napoli

Gear