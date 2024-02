Importante trasferta romana del sindaco Cammarata e dell’assessore Messina. Piazza Armerina inserita nel progetto “Turismo delle radici”

La recente trasferta a Roma del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, e dell’assessore Ettore Messina, si è rivelata ricca di sviluppi promettenti per il futuro turistico di Piazza Armerina. I loro incontri hanno evidenziato progetti e iniziative che potrebbero portare significativi benefici alla comunità.

Il sindaco Nino Cammarata ha espresso ottimismo per il progetto “Turismo delle Radici”, dichiarando: “Il Nostro Comune Scelto dal Ministero per il Progetto Turismo delle Radici, un’Opportunità da Non Perdere” . “Per farvi un piccolo esempio, – continua Cammarata – nel registro AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) del nostro comune sono iscritti circa 7.500 piazzesi residenti all’estero, che rappresentano solo una parte dei tanti emigrati nel corso dei decenni. Questo progetto, vedrà il coordinamento direttamente del Ministero, che metterà a disposizione, in fase di coordinamento, ambasciate e istituti di cultura nei vari stati. Sono previsti incentivi anche per le rotte aeree”

Risultati significativi: L’assessore Ettore Messina ha sottolineato: “Rientriamo da Roma con importanti risultati. Con il Sindaco abbiamo partecipato all’incontro organizzato dal Ministro degli esteri presso la Farnesina sul ‘turismo delle radici’.” Questo progetto punta a riconnettere gli italiani all’estero con le loro origini, promuovendo il turismo verso le aree da cui provengono i loro antenati. Un altro aspetto fondamentale della visita è stato l’incontro con il dottor Roberto Grossi e il Maestro Stefano Mastruzzi per l’organizzazione del ‘Between Jazz Festival 24’. Questa iniziativa potrebbe fungere da catalizzatore per la promozione culturale e artistica di Piazza Armerina. Durante la visita al ministero dei beni culturali, sono stati gettati i semi per future collaborazioni. Come ha affermato l’assessore Messina, “abbiamo intrapreso rapporti istituzionali propedeutici a importanti iniziative future.”

Queste iniziative non solo offrono un’opportunità unica per valorizzare le radici culturali e storiche di Piazza Armerina, ma fungono anche da catalizzatore per nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il legame tra il comune e la diaspora italiana nel mondo. Con un’attenta pianificazione e una strategia mirata, Piazza Armerina si sta posizionando come un punto di riferimento nel panorama culturale e turistico nazionale.