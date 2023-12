Cna ennese: il calendario che unisce solidarietà e sorrisi

La presentazione del calendario natalizio della CNA di Enna è stata un evento che ha unito impegno sociale e allegria. La serata, tenutasi nella suggestiva location di Al Kenisa, ha visto la partecipazione di personalità di spicco quali Stefano Rizzo, Filippo Scivoli, Nello Battiato e Dario Costantini.

L’evento ha sottolineato il forte impegno della CNA nella solidarietà comunitaria. La prima iniziativa annunciata è stata la giornata di donazione del sangue in collaborazione con Avis, prevista per il 13 gennaio. Un’azione concreta per supportare chi necessita di trasfusioni, sottolineando il valore della generosità e dell’aiuto reciproco.

Altrettanto importante è stato l’annuncio della donazione alla Co.Tu.Le.Vi., un’associazione impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Eleanna Parasiliti Molica, responsabile di Enna, ha espresso apprezzamento per il sostegno della CNA, enfatizzando l’importanza di aiutare le donne a liberarsi dalla violenza, anche economica.

Il punto culminante della serata è stata la presentazione del calendario. Quest’anno, il calendario ha visto come protagonisti gli imprenditori locali, che hanno ricreato famose fotografie storiche. Dall’immagine iconica dei Beatles al bacio di Times Square, le foto hanno evocato momenti storici, simboleggiando la volontà degli imprenditori di contribuire attivamente alla comunità e di diffondere un messaggio di ottimismo e solidarietà.

Stefano Rizzo ha commentato che l’iniziativa rappresenta un modo per alleggerire i pesi della vita quotidiana e per rafforzare il senso di comunità all’interno della CNA. Filippo Scivoli ha evidenziato l’importanza di un’associazione attenta non solo alle imprese ma anche ai bisogni della comunità. La presenza inaspettata di Dario Costantini ha rafforzato il messaggio di unità e supporto a livello nazionale.

La CNA di Enna, con queste iniziative, dimostra di essere un punto di riferimento nel tessuto sociale locale, promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e l’importanza di costruire una comunità forte e solidale. Questo evento non solo celebra la fine dell’anno ma sottolinea anche il potenziale dell’imprenditoria nel generare cambiamenti positivi nella società.

Attilio Franchi per StartNews

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato