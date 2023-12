Piazza Armerina – Nuovi raccoglitori per deiezioni canine: un passo verso una città ancora più pulita

L’Assessore Epifanio Di Salvo ha annunciato oggi l’installazione di nuovi raccoglitori per deiezioni canine in diversi punti della città, un’iniziativa significativa per la pulizia urbana e il rispetto dell’ambiente. “Contiamo sul senso civico dei cittadini”, ha dichiarato Di Salvo, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili da parte di chi passeggia con i propri cani.

L’assessore ha evidenziato un trend positivo: sempre più persone si dimostrano responsabili raccogliendo le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Questo comportamento rispettoso è fondamentale per mantenere pulite le aree pubbliche e per promuovere una convivenza civile.

Tuttavia, Di Salvo ha fatto anche un appello alla cittadinanza per un uso corretto dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, facendo notare che spesso si trovano rifiuti inappropriati vicino ai contenitori per il vetro o ai cestini per la carta. Questa pratica non solo è scorretta, ma denota una mancanza di rispetto verso l’ambiente e gli altri cittadini.

L’assessore ha inoltre ricordato che le videotrappole sono sempre attive e vengono spostate a seconda delle necessità, per contrastare l’abbandono illegale di rifiuti. Ha sottolineato che evitare costose sanzioni è semplice: basta comportarsi in modo rispettoso verso l’ambiente e la comunità.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una città più pulita e vivibile e riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere comportamenti sostenibili e civili. L’installazione dei raccoglitori per deiezioni canine e l’appello all’uso corretto dei contenitori per rifiuti sono segnali di un impegno concreto per migliorare la qualità della vita urbana e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di azioni quotidiane responsabili.

