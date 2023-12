Capitano Roberto Emmanuele: una carriera esemplare nei carabinieri

Il Capitano Roberto Emmanuele ha recentemente concluso una distinta carriera nell’Arma dei Carabinieri, durata ben 41 anni. Originario di Vallelunga Pratameno, in Sicilia, e padre di due figli, Emmanuele si è distinto per dedizione e competenza.

Formazione e Assegnazioni

La carriera del Capitano inizia nel 1982 come Carabiniere Ausiliario. Dopo la formazione iniziale, viene assegnato alla Stazione di Enna. Successivamente, nel 1985, si laurea in Scienze dell’Amministrazione e prosegue il suo percorso frequentando il 38° Corso Allievi Sottufficiali. Seguono diverse assegnazioni, prima a Torino, poi a Borgosesia e Gattinara in provincia di Vercelli. Il suo percorso professionale lo porta anche a specializzarsi come pilota di elicottero presso la Scuola Aeronautica Militare di Caserta, entrando a far parte del 12° Nucleo Elicotteri di Catania.

Riconoscimenti e Onorificenze

Il Capitano Emmanuele, nel corso della sua lunga carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un encomio e diverse benemerenze. Tra queste spiccano la Croce d’oro per anzianità di servizio, la Medaglia di Benemerenza per gli interventi durante l’emergenza Etna 1991/1992, e la Medaglia Mauriziana per i suoi 10 lustri di carriera militare. Nel 2014 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’OMRI.

Conclusione di una Carriera e Passaggio di Testimone

Il Capitano Emmanuele lascia il servizio attivo con i complimenti del Comandante Provinciale e dei colleghi, coronando una carriera esemplare dedicata al servizio del cittadino. La passione per l’Arma dei Carabinieri continua nella famiglia Emmanuele, con i suoi due figli, Loris e Gabriele, già inseriti nell’Arma rispettivamente come Maresciallo e Carabiniere. La storia del Capitano Roberto Emmanuele rimane un esempio brillante di dedizione e servizio per l’Arma dei Carabinieri e per l’Italia.

