Centuripe: aggravamento della custodia per violazione del divieto di avvicinamento. Un uomo arrestato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Centuripe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di sessantadue anni, a seguito di una richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica di Enna per la violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge. L’uomo aveva precedentemente rotto il braccialetto elettronico, un dispositivo imposto per monitorare il suo rispetto del divieto, utilizzando arnesi da lavoro. L’allarme scattato a seguito del danneggiamento ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente, constatando la rottura del dispositivo e segnalando l’episodio all’Autorità Giudiziaria.

(Foto d’archivio)