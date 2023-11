XII congresso di Legambiente Sicilia: Tommaso Castronovo eletto nuovo presidente

Al termine dei lavori del 12° Congresso di Legambiente Sicilia, gli organismi direttivi dell’associazione sono stati rinnovati per guidare l’ente nei prossimi quattro anni. L’Assemblea dei Soci ha votato per il Direttivo che ha visto l’elezione di Tommaso Castronovo a presidente, con Anita Astuto come vicepresidente e la conferma di Vanessa Rosano in qualità di direttrice.

Un futuro ecologico per la Sicilia

Tommaso Castronovo, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza delle sfide ambientali imminenti e la necessità di un’azione decisa. Ha presentato “Sicilia in Cantiere“, un documento programmatico mirato a innovare e accelerare la transizione ecologica, per superare la crisi climatica e costruire un futuro sostenibile. Castronovo ha enfatizzato la lotta contro le ecomafie e l’importanza di difendere i territori siciliani. Ha anche delineato le campagne “PreziosexNatura” e “Sicilia messa a fuoco”, volte a sensibilizzare la popolazione sui rischi ambientali.

La visione del ponte sullo stretto e oltre

Il presidente ha criticato il progetto del Ponte sullo Stretto, definendolo un inutile spreco di fondi pubblici che potrebbero essere meglio utilizzati per migliorare i trasporti pubblici. Castronovo ha anche sottolineato l’urgenza di affrontare la scarsità di materie prime e gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso l’adozione di un modello di economia circolare. Castronovo ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione con il movimento ambientalista e il coinvolgimento di istituzioni, categorie sociali, sindaci, imprenditori, professionisti e associazioni per realizzare una visione strategica comune per la transizione ecologica.

La transizione ecologica: un tassello cruciale

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, presente all’Assemblea congressuale, ha dichiarato che la transizione ecologica in Sicilia è essenziale per la riconversione ambientale dell’economia italiana. Ha sottolineato l’importanza di attuare la rivoluzione energetica e circolare, realizzare infrastrutture sostenibili e promuovere l’innovazione in agricoltura e industria, contrastando al contempo politiche retrograde come i condoni edilizi e l’uso di fonti fossili.

Componenti direttivo

GIUSEPPE AMATO (Gestione risorse idriche)

ANITA ASTUTO (Energia & Clima)

TOMMASO CASTRONOVO (presidente)

CLAUDIA CASA (Economia Circolare)

GIULIA CASAMENTO (Biodiversità)

IVO CIGNA (Mobilità sostenibile)

ANGELO DIMARCA (Aree protette e Formazione)

PAOLA DI VITA (Beni Culturali)

DOMENICO FONTANA (Periferie, rigenerazione urbana)

ALESSIA GAMBUZZA (Agroecologia)

VANESSA ROSANO (direttrice regionale- Campagna Sicilia Messa Fuoco)

GIANFRANCO ZANNA (Ecomafie)

MARIA ZAMMITO (Scuola & Formazione)

MARCO LUNETTA (Giovani e Partecipazione)

SALVATORE GURGONE (Erosione Coste)

Ufficio di presidenza

TOMMASO CASTRONOVO (PRESIDENTE REGIONALE)

ANITA ASTUTO (VICEPRESIDENTE REGIONALE)

VANESSA ROSANO (DIRETTRICE REGIONALE)

MARIA ZAMMITO (SEGRETERIA ORGANIZZATIVA)

TERESA CAMPAGNA (COMUNICAZIONE)

