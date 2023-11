Investire nel futuro di Piazza Armerina: un appello al 5 x 1000

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28696649_1699895023.mp3

Piazza Armerina, una città ricca di storia e cultura, recentemente ha ricevuto un contributo di 5.290 euro attraverso il meccanismo del 5 x 1000. Questo importo, sebbene apprezzabile, rispecchia il supporto di soltanto 200 cittadini, un numero sorprendentemente basso per una comunità che si vanta del proprio senso di appartenenza e amore per la città. La cifra ottenuta, derivante da una media di 26 euro per donazione, pone in luce una realtà che necessita di maggiore attenzione e partecipazione. È un dato che invita alla riflessione: se ogni cittadino di Piazza Armerina decidesse di destinare il proprio 5 x 1000 al Comune, l’impatto sarebbe notevolmente maggiore, apportando benefici tangibili alla vita quotidiana della nostra amata città.

Il 5 x 1000 non è un onere aggiuntivo, ma una scelta di destinazione di una quota delle proprie tasse già dovute. È un gesto di solidarietà che non incide sul bilancio personale, ma che può fare la differenza per la collettività. Donando il 5 x 1000 al Comune di Piazza Armerina, si contribuisce direttamente allo sviluppo di progetti che migliorano la qualità della vita cittadina, dall’istruzione alla conservazione del patrimonio storico, dalla manutenzione delle aree verdi allo sviluppo di nuove infrastrutture. È un’opportunità per dimostrare l’amore per la propria città non solo a parole, ma con fatti.

Piazza Armerina merita il nostro sostegno, non solo in parole, ma con azioni concrete. Prendete parte attiva nel costruire un futuro migliore per la tua città: il 5 x 1000 è una piccola azione che insieme può portare a un grande cambiamento. Non lasciare che la tua città sia sostenuta solo da pochi. È il momento di dimostrare che l’amore per Piazza Armerina va oltre le chiacchiere. Nel prossimo periodo di dichiarazione dei redditi, ricordate di destinare il tuo 5 x 1000 al Comune di Piazza Armerina. È un gesto semplice, ma di grande valore per il futuro della nostra comunità.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 3.4 / 5. - Voti: 5 Questo articolo non è stato ancora valutato