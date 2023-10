Terreni agricoli: in provincia di Enna arriva la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate

Se possiedi un terreno agricolo in uno dei comuni della Provincia di Enna, è il momento di prestare attenzione. L’Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale Ufficio Provinciale Territorio di Enna ha annunciato che nel corso del 2024 effettuerà una verifica quinquennale. Questa verifica ha lo scopo di rilevare e accertare eventuali cambiamenti nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli.

Perché è importante?

La verifica è fondamentale per aggiornare i dati catastali. Se sei il titolare di un diritto su un terreno censito al Catasto Terreni, puoi richiedere la variazione del reddito dominicale. Questo può avvenire per diversi motivi, come la sostituzione della tipologia di coltura o una diminuzione della capacità produttiva del terreno dovuta a cause specifiche.

Come fare per beneficiare della verifica gratuita?

Se il tuo terreno si trova in uno dei comuni oggetto di questa verifica periodica, devi presentare una denuncia dei cambiamenti entro il 31 gennaio 2024. Puoi farlo utilizzando gli stampati disponibili presso l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. La procedura può essere effettuata anche online attraverso la piattaforma DO.C.TE.

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio responsabile al numero 0935/1981015 o all’indirizzo email dp.enna.uptenna@agenziaentrate.it.

Se possiedi un terreno agricolo nella Provincia di Enna, è fondamentale che tu tenga conto di queste informazioni per evitare eventuali complicazioni legali o fiscali in futuro.