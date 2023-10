Piazza Armerina – Domenica mattina, 8 ottobre, divieto di sosta in piazza Falcone Borsellino

L’ordinanza n. 129 del 4 ottobre 2023 emessa dal Comune di Piazza Armerina riguarda la chiusura e il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per un motoraduno denominato “2 Meeting di Sicilia BMW InterClub”, in una parte della piazza. L’evento è previsto per l’8 ottobre 2023, nella Piazza Falcone-Borsellino. La richiesta è stata formulata dal Presidente pro tempore della ADS BMW Motorrad Club Sikelia, e prevede l’occupazione del suolo pubblico per la sosta dei motocicli dei partecipanti all’evento, che sono circa 150. La sosta delle moto sarà consentita dalle ore 08:00 alle ore 13:30, in una parte della Piazza Falcone-Borsellino, specificamente sul lato via Pio La Torre. Dalle 8.00 alle 13:30 sarà dunque vietato posteggiare sul lato est della piazza. Attenti a multe e rimozioni forzate.