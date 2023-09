La formica di fuoco invade la Sicilia: un allarme per l’ecosistema e la salute umana

La formica di fuoco, nota scientificamente come Solenopsis invicta, è un insetto originario del Sud America che ha recentemente fatto la sua comparsa in Europa, precisamente in Sicilia. Questo primo avvistamento europeo è stato confermato da uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, condotto dall’Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica e con la collaborazione delle Università di Parma e Catania.

L’identikit della formica di fuoco

Conosciuta anche come formica guerriera, questa specie può diffondersi rapidamente, con gravi conseguenze per gli ecosistemi, l’agricoltura e la salute umana. Secondo Mattia Menchetti dell’Istituto di Biologia evoluzionistica, che ha guidato lo studio, i danni principali per l’uomo riguardano le apparecchiature elettriche e di comunicazione, oltre all’agricoltura.

La formica di fuoco è un predatore generalista che, una volta insediata in un nuovo habitat, può causare la diminuzione della diversità di invertebrati e piccoli vertebrati. Grazie al veleno contenuto nel loro aculeo e alle colonie che possono raggiungere centinaia di migliaia di individui, possono avere un impatto anche su animali giovani, deboli o malati. Una delle caratteristiche più note di questa formica è la sua puntura dolorosa, che può causare anche gravi reazioni allergiche.

Sebbene sia originaria del Sud America, la formica di fuoco si è diffusa rapidamente, spostandosi con il vento e con l’aiuto degli esseri umani attraverso il commercio marittimo e il trasporto di prodotti vegetali. Ha già colonizzato Australia, Cina, Caraibi, Messico e Stati Uniti in meno di un secolo.

Marco Scalzi per StartNews