Palermo sotto l’acqua: il nubifragio causa allagamenti in diverse zone della città

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, causando allagamenti e forti disagi alla circolazione stradale. La pioggia torrenziale ha colpito diversi quartieri della città, tra cui Romagnolo, Brancaccio, Ciaculli e Pomara.

In via Messina Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, una decina di automobilisti sono rimasti impantanati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia municipale per gestire l’emergenza.

Il sottopasso di Brancaccio è stato completamente allagato, causando ulteriori disagi alla circolazione stradale. Disagi sono stati segnalati anche a Falsomiele e nella zona di via Oreto.

La Protezione Civile della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta gialla per Palermo, ma l’allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è stato esteso al Messinese, colpito oggi da nubifragi e smottamenti, e alle Eolie