Una donna è stata uccisa a fucilate nella propria casa in Calabria, nel comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia). Il marito della vittima è riuscito a mettersi in salvo e ha subito allertato le autorità.

La polizia scientifica e gli investigatori si sono subito recati sul luogo del delitto per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un omicidio mafioso. Gli inquirenti stanno indagando anche sulla possibilità di uno scambio di persona, in quanto la vittima potrebbe essere stata scambiata per qualcun altro.