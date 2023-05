Decreto Ponte: nomina di un commissario straordinario per l’A19 Pa-Ct Approvata in commissione

Roma, 3 maggio 2023 – La commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, conosciuto come Decreto Ponte sullo Stretto, che prevede la nomina di un Commissario Straordinario di Governo per l’autostrada A19 Pa/Ct. L’onorevole Eliana Longi, cofirmataria dell’emendamento, esprime grande soddisfazione per questo risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra parlamentari siciliani, il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, On. Manlio Messina e l’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità On. Alessandro Aricò.

La presenza del Commissario Straordinario sarà di supporto e di sicuro vantaggio nella risoluzione dei problemi legati ai cantieri e ai lavori, come nel caso dello svincolo di Enna. L’onorevole Longi ringrazia i colleghi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata, il Presidente della Commissione Trasporti, On. Salvatore Deidda (FdI), il Presidente Commissione Ambiente, On. Mauro Rotelli (FdI) e tutti i colleghi cofirmatari che hanno compreso l’importanza dell’opera come prosecuzione del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che collegherà la Sicilia all’Europa continentale.