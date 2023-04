Tragico incidente in Turchia: morta Julia Ituma, giovane pallavolista italiana

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la tragica morte di Julia Ituma, giovane e promettente pallavolista dell’Igor Gorgonzola di Novara. La ragazza, appena 18enne e di origini nigeriane, è caduta dalla finestra dell’albergo in cui la squadra alloggiava a Istanbul, dove era stata per disputare una partita di Champions League.