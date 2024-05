Sport in ambiente naturale: un evento di apprendimento e sensibilizzazione alla Kore di Enna

Il 21 maggio, l’Università Kore di Enna ospiterà un importante convegno dedicato al tema “Sport in Ambiente Naturale: Wellness, Sostenibilità e Salvaguardia del Territorio”. Questo evento si propone come una piattaforma di dialogo e apprendimento sul ruolo dello sport in contesti naturali e sulla sua capacità di contribuire alla salvaguardia ambientale e al benessere individuale.

programma e obiettivi del convegno

La giornata inizierà alle ore 9.00 con i saluti istituzionali a cura del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società, Prof. Adriano Schimmenti. Seguiranno gli interventi dei coordinatori dei vari corsi di laurea, tra cui il Prof. Francesco Sgrò e la Prof.ssa Gevisa La Rocca, che introdurranno i temi chiave dell’evento.

Alle 9.30, Giuseppe Maria Amato, delegato di Legambiente Sicilia, discuterà il fenomeno del littering e l’importanza delle pratiche sostenibili nelle attività motorie all’aperto. Questa sessione mira a sensibilizzare sulla responsabilità individuale e collettiva nella protezione degli spazi naturali.

importanza dello sport in natura

Praticare sport in ambienti naturali offre molteplici vantaggi, non solo per la salute fisica, ma anche per il benessere psicologico. Gli spazi verdi contribuiscono a ridurre lo stress e aumentare la sensazione di benessere, incentivando al contempo la connessione con la natura e la consapevolezza ecologica.

contributi internazionali e conclusioni

Il convegno includerà anche interventi a distanza di esperti internazionali, come quello di Roberto Cavallo, CEO di ERICA soc. coop. e promotore del Plogging in Italia, una pratica che combina jogging e raccolta dei rifiuti. Alle 12.00, la Prof.ssa Barbara Pellegrini del CeRiSM di Verona discuterà delle tecniche di analisi del movimento negli sport di montagna, fornendo un approccio scientifico alla pratica sportiva outdoor.

Il seminario si concluderà alle 13.00 con una sessione di sintesi e conclusioni, offrendo ai partecipanti spunti pratici e teorici per migliorare la propria pratica sportiva e l’impegno ambientale. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, docenti e appassionati di sport e sostenibilità.