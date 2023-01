Il prossimo sabato 21 gennaio, alle ore 9,30, presso l’Università Kore di Enna, l’assemblea provinciale di Assostampa

Si terrà il prossimo sabato 21 gennaio, alle ore 9,30, presso l’Università Kore di Enna, l’assemblea provinciale di Assostampa, alla presenza del neo segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, Giuseppe Rizzuto.

“Questo primo incontro – spiega il segretario provinciale Gianfranco Gravina – servirà a tracciare le linee guida del percorso programmatico del nostro sindacato per l’anno appena iniziato, che vedrà una forte iniziativa nel territorio affinché la professione giornalistica abbia il giusto riconoscimento nel nostro territorio, a cominciare dalle istituzioni pubbliche, ma anche la ripresa delle attività di formazione in presenza, con iniziative che mireranno al massimo coinvolgimento di tanti settori della società civile e del mondo istituzionale”.

“Ritengo – spiega Gravina – che nella nostra realtà territoriale ciascun attore della vita pubblica deve fare uno sforzo per dare il giusto riconoscimento al lavoro dei giornalisti, sia in termini di attività lavorativa che di equo compenso. Tutto ciò senza dimenticare il sostegno alle vertenze in corso a sostegno dei lavoratori, precari e non, della carta stampata, che vivono ormai da anni una situazione estremamente complicata”.

Nel corso dell’assemblea saranno riscosse le quote di iscrizione annuale ad Assostampa ed all’ordine dei giornalisti.

Ai lavori dell’assemblea seguirà, alle ore 11, il primo corso di aggiornamento in presenza dopo il lungo periodo della pandemia, che avrà per tema: “Comunicare lo sport: regole deontologiche e linguaggio tecnico” che vedrà tra i relatori lo stesso segretario regionale di Assostampa Sicilia, Giuseppe Rizzuto, il Presidente USSI Sicilia, Gaetano Rizzo e il vicepresidente USSI Sicilia, Sergio Magazzù.