Dalla fine di gennaio Amazon licenzierà migliaia di lavoratori.

L’azienda statunitense di e-commerce Amazon licenzierà oltre 18.000 dipendenti nelle prossime settimane,lo ha annunciato il CEO Andy Jassy in un messaggio pubblicato sul sito web di Amazon giovedì scorso. Secondo Jassy, questa “difficile” decisione è stata presa come parte della pianificazione per il 2023 in seguito alla “incerta economia” e mira a “aiutarci a perseguire le nostre opportunità a lungo termine con una struttura dei costi più solida”.

“Pianifichiamo di eliminare poco più di 18.000 ruoli. Alcuni team della struttura sono interessati; tuttavia, la maggior parte delle eliminazioni di ruoli si trova nei nostri Amazon Stores e nei nostri team PXT”, ha scritto nel messaggio. Jassy ha affermato che l’azienda inizierà a informare i dipendenti interessati dai licenziamenti il 18 gennaio. I licenziamenti colpiranno in gran parte le divisioni di e-commerce e risorse umane dell’azienda.

Amazon ha iniziato i licenziamenti a novembre sostenendo che l’azienda avrebbe licenziato circa 10.000 persone. Tuttavia, come ha spiegato Jassy, dopo ulteriori valutazioni delle condizioni economiche, era diventato evidente che sarebbero stati necessari ulteriori licenziamenti per mantenere l’azienda a galla in seguito al calo della domanda dei consumatori e al ritorno allo shopping in presenza tra il pubblico. La forza lavoro di Amazon è quasi raddoppiata negli ultimi due anni a causa della crescente domanda di servizi online durante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, la crescita del fatturato dell’azienda si è rallentata una volta che le restrizioni della pandemia sono state allentate. In ottobre, il rivenditore online ha riportato guadagni piatti, non raggiungendo le aspettative di fatturato.

Secondo il Wall Street Journal, Amazon ha oltre 1,5 milioni di dipendenti, compreso il personale del magazzino. L’azienda pianifica di pagare una liquidazione a coloro che verranno licenziati e di fornire benefici di una assicurazione sanitaria transitoria e un supporto per il collocamento esterno. “Amazon ha superato economie incerte e difficili in passato ha affermato Andy Jassy – e continueremo a farlo”