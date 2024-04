Piazza Armerina – Al teatro Garibaldi venerdì prossimo, 26 aprile, un omaggio a Giacomo Puccini

Un concerto di eccezione

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina diventa il tempio della musica lirica e da camera con l’evento “Omaggio a Puccini e… non solo”, presentato dal Quinquies Domina Ensemble. In una serata che promette di essere indimenticabile, il 26 aprile 2024 alle ore 19:30, l’ensemble, noto per le sue interpretazioni sentite e tecnicamente eccelse, offrirà al pubblico un viaggio musicale che partirà dalle arie più celebri di Puccini.

Artisti di calibro

Il concerto vedrà la partecipazione di artisti di talento, tra cui Rossana Leonti, soprano dall’incantevole timbro, e Maria Motta, mezzosoprano. Non mancheranno le note vibranti del violino di Simona Postiglione e Alessandra Platania, accompagnate dalla viola di Valentina Spoto e il violoncello di Caterina Longhitano, che insieme creeranno un tessuto sonoro ricco e avvolgente.

Talentuosi interpreti

La serata sarà arricchita dalla maestria di Vera Pulvirenti al pianoforte e dalle melodie chiaroscuro del clarinetto di Salvatore Sapienza, mentre Mario Licciardello al fagotto aggiungerà profondità e calore all’ensemble. Il repertorio scelto esplorerà la capacità della musica di evocare emozioni e raccontare storie senza bisogno di parole, in un dialogo senza tempo tra gli strumenti.

Un evento gratuito per la comunità

L’evento, con ingresso gratuito, rappresenta una preziosa occasione per la comunità di immergersi nella bellezza della musica classica e di scoprire l’eredità di Giacomo Puccini, compositore che con le sue opere ha definito il genere operistico. È anche un momento per valorizzare il patrimonio culturale di Piazza Armerina e per ribadire l’importanza dell’arte come veicolo di conoscenza e crescita collettiva.

Un’esperienza unica

L’attenzione dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nino Cammarata e dall’Assessore al Turismo e Spettacolo Ettore Messina, unitamente al Presidente delle Feste, Folklore e Tradizioni Lucio Paternico, conferma l’impegno nella promozione di eventi culturali di alta qualità. Il concerto “Omaggio a Puccini e… non solo” è dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza arricchente e suggestiva.