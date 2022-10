Piazza Armerina, nasce il gruppo politico Rinascita Armerina. A guidarlo il consigliere Cimino

Archiviate le elezioni politiche e Regionali, la politica Piazzese comincia già a scaldare i motori per le amministrative del 2023. A questo punto è arrivato il momento di ufficializzare le novità che già da qualche settimana riguardano il gruppo OPI. Subito dopo la caduta del governo Nazionale, mi sono confrontato con il Segretario nazionale di Opi che mi ha comunicato ufficialmente la decisione di sciogliere OPI per farlo confluire, in un progetto che si sarebbe presentato alle elezioni politiche. Nel confronto con il segretario Nazionale, parlando a nome del gruppo che fin qui ha condiviso il progetto OPI, ho esternato la necessità, dovendoci preparare per le amministrative del 2023, di un progetto politico più mirato a livello locale, che ha necessità diverse da quelle del nuovo progetto che il Segretario Arusa aveva in mente per le Politiche. A quel punto, gli ho augurato un sincero in bocca al lupo per la nuova sfida che si apprestava ad affrontare e per il prosieguo del suo cammino politico. Da qui l’idea di rafforzare un gruppo già solido che finora ha portato avanti, sia nella società, che in consiglio comunale tramite la mia presenza, tantissime iniziative.

Considerato che OPI ufficialmente non c’è più ma contestualmente sarebbe un peccato buttare al vento un gruppo già molto affiatato, di comune accordo abbiamo deciso di lanciare una nuova realtà politica che vuole essere una casa per tutti gli uomini e le donne che amano Piazza Armerina e che credono in una vera rinascita. A differenza di OPI, questo nuovo progetto non ha riferimenti specifici; naturalmente, nel programma che nei prossimi mesi presenteremo alla città, la difesa delle Partite Iva sarà sempre un punto cardine, così come lo saranno i giovani che contiamo di coinvolgere a 360 gradi perché loro sono il futuro e sui quali i prossimi governi dovranno investire; poi c’è l’ambiente, il diritto alla salute, la salvaguardia del verde pubblico, dei cimiteri e del patrimonio boschivo, i progetti da realizzare con il PNRR e altre fonti di finanziamenti Regionali, Nazionali ed Europei: ci sono tantissimi temi sui quali bisogna lavorare, ma mi fermo qui per ora.

Ci confronteremo con altre forze politiche che come noi, amano la città e vogliono lavorare con passione e determinazione alla creazione di un nuovo modo di amministrare la cosa pubblica, consapevoli delle difficoltà alle quali andrà incontro la prossima amministrazione, a partire da un dissesto economico-finanziario da cui vogliamo uscire prima possibile. Il nuovo progetto con cui ci presenteremo alle prossime amministrative con una nostra lista si chiamerà:

RinascitaArmerina

Vogliamo avere l’ambizione, tramite una politica responsabile, di far rivivere una città dove i morti superano i nati, dove una porta si e una no ogni giorno un’attività chiude, e dove i giovani non hanno prospettive per il futuro. C’è tanto lavoro da fare, tanti progetti che abbiamo in mente e con l’aiuto di tante esperienze in vari settori, con l’impegno di uomini e donne di buona volontà, siamo convinti di poter dare un grosso contributo per una nuova, vera rinascita della nostra città.

Totò Cimino