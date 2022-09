Piazza Armerina – La polizia penitenziaria sequestra cellulari e droga destinati ai detenuti

Si è svolta ieri un’operazione della Polizia Penitenziaria all’interno del carcere di Piazza Armerina che ha permesso di sequestrare droga e cellulari introdotti illegalmente nella struttura carceraria per mezzo di un “panino” all’interno del quale erano stati nascosti 3 mini cellulari, 3 schede telefoniche, 3 caricabatterie USB, 25 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana. L’insolito nascondiglio, secondo quanto ricostruito dagli agenti, sembra sia stato recapitato attraverso un lancio dalla vicina via via De André o attraverso un drone che potrebbe aver depositato il pacco all’interno delle mure di cinta del carcere. Nei giorni precedenti il cane Lupin del nucleo cinofili aveva intercettato, prima dell’ ingresso in struttura per colloquio con un detenuto, una 22 enne che nascondeva in una borsa 5,6 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. Grande soddisfazione all’interno del gruppo della polizia penitenziaria del carcere di Piazza Armerina che sempre più spesso riesce a intercettare materiale illegale destinato ai detenuti.